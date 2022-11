“SPORT E AMBIENTE” – I RAGAZZI DELLA MEDIA DI PICCIONE A COLLOQUIO CON I PERSONAGGI DEL MONDO SPORTIVO UMBRO

Perugia, 9 novembre 2022 – Una giornata diversa quella trascorsa dagli alunni della scuola secondaria di primo grado di Piccione dove si è parlato di “sport e ambiente”. È stato questo infatti il tema dell’incontro che si è svolto alcuni giorni fa presso l’istituto scolastico e che ha visto la partecipazione del presidente del Comitato regionale umbro, Luigi Repace, della pallavolista della squadra 3M Perugia che milita in A2, Gaia Traballi, del portiere del Perugia Women, Maria Chiara Cerasa, e del grande scalatore in carrozzina, Luca Panichi.

Un question time moderato da Daniele Mariani, coordinatore dell’associazione no profit Iacact, dal quale sono emersi vari spunti per fare sport in modo sano ma soprattutto nel rispetto del mondo che ci circonda.

“È importante fare uno sport, non necessariamente il calcio – ha spiegato Luigi Repace – perché ci si diverte e si socializza oltre che naturalmente tenersi in forma, il contatto con l’ambiente permette inoltre lo sviluppo di una coscienza ambientale matura grazie ad una interazione costruttiva con la natura“.

Anche gli altri ospiti hanno ribadito che negli sportivi aumenta la consapevolezza sui temi ambientali, vedi per esempio l’utilizzo di oggetti biodegradabili durante l’attività fisica oppure un’attenzione particolare rivolta alle infrastrutture (es. lo stadio) affinché vengano costruite con sostenibilità di materiali e spazi.

Largo poi alle domande personali e alle curiosità con la Cerasa, la Traballi e Panichi pronti a soddisfare tutte le curiosità dei ragazzi.