MODENA-PERUGIA | ARBITRA GHERSINI DI GENOVA, AL VAR MAZZOLENI DI BERGAMO

Perugia, 10 novembre 2022 – Sarà il signor Davide Ghersini della sezione di Genova a dirigere Modena-Perugia, gara valida per la 13^ giornata del campionato di serie BKT in programma sabato 12 novembre 2022 alle ore 14 allo stadio ‘Braglia’ di Modena.

A coadiuvarlo gli assistenti Marcello Rossi di Biella e Federico Longo di Paola. Quarto ufficiale sarà Stefano Nicolini della sezione di Brescia. Al VAR (on site) Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR (on site) Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

19 precedente con lui (7 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte). Quest’anno 3 gare in Serie A, 2 gare in Serie B, 1 in Coppa Italia. In tutto 26 direzioni in Serie A e 140 in Serie B.