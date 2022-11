VIVAIO | POSITIVI I TEST MATCH CONTRO IL MILAN

Perugia, 8 novembre 2022 – Esperienza importante quella di domenica 6 novembre per i grifoncelli del vivaio dell’AC Perugia Calcio a Milano contro il Milan.

Le formazioni Under 9 (classe 2014), Under 10 (2013), Under 12 (2011) e Under 14 (2009) biancorosse hanno affrontato i pari età rossoneri in quattro test match presso il Centro Sportivo “Vismara” – Puma House of Football di Milano.

“Ancora una volta una bella esperienza formativa per i nostri ragazzi e di questo ringraziamo l’AC Milan che ci ha ospitato – ha dichiarato il Direttore responsabile del settore giovanile e del vivaio del Perugia, Jacopo Giugliarelli, presente a Milano – un’esperienza che arricchirà il vissuto sportivo dei ragazzi, con la speranza che l’opportunità di confronto con queste realtà possa essere stimolante non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista della crescita umana e culturale”.