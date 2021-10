SPAL-PERUGIA | INFO SETTORE OSPITI

Perugia, 27 ottobre 2021 – Di seguito riportiamo, come già anticipato dal sito ufficiale della Spal Calcio, le modalità di acquisto dei biglietti settore ospiti per la gara Spal-Perugia , in programma lunedì 1 novembre 2021.

L’accesso allo Stadio sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass, a partire dai 12 anni compiuti in avanti, formato digitale o cartaceo come da attuale normativa.

Nel caso in cui, al momento dell’ingresso all’impianto, non si fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, non sarà possibile ottenere il rimborso del biglietto.

Sarà possibile acquistare i tagliandi: – Online sul sito di Vivaticket – clicca qui – Presso i punti vendita Vivaticket;

– Presso la Biglietteria dello Stadio “Mazza” il giorno della partita in caso di disponibilità di tagliandi. E’ vivamente consigliato privilegiare l’acquisto dei tagliandi in prevendita. I residente nella provincia di Ferrara non potranno acquistare biglietti nel Settore Ospiti. Concesso il cambio nominativo sui biglietti. I residenti nella provincia di Ferrara non potranno acquistare nel Settore Ospiti. I residenti nella provincia di Perugia potranno acquistare nel solo Settore Ospiti. La società raccomanda di acquistare i biglietti soltanto sui canali di vendita autorizzati, ovvero circuito Vivaticket. SPAL non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati su siti web non autorizzati.

Per ogni ulteriore informazione fare riferimento al sito della Spal.