PERUGIA-REGGINA | MATCH DAY

Perugia, 27 ottobre 2021 – Vigilia di Perugia-Reggina e come sempre torna l’immancabile appuntamento con il nostro match day dedicato, vista l’imminente ricorrenza, a Renato Curi. Abbiamo raccolto alcuni aneddoti di familiari, ex compagni e amici che, seppur in poche righe, ci hanno raccontato alcuni aspetti di Renato. Poi spazio alle curiosità del nostro numero 1 Leandro Chichizola (all’interno pure il poster), i numeri sul campo di Perugia e Reggina e, per l’intervista all’ex di turno, i ricordi in biancorosso e amaranto di Nicola Amoruso. A chiudere la consueta finestra sul mondo giovanile biancorosso.