PERUGIA-REGGINA | ARBITRA CAMPLONE DI PESCARA, AL VAR BANTI DI LIVORNO

A coadiuvarlo gli assistenti Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Nicolò Cipriani di Empoli. Quarto ufficiale sarà Tommaso Zamagni della sezione di Cesena. Al Var Luca Banti di Livorno, AVAR Pasquale Capaldo di Napoli.

3 i precedenti con i biancorossi, tutti nella stagione 2019/2020 (vittoria in casa contro la Triestina in Coppa Italia e in campionato contro la Virtus Entella, sconfitta sempre in casa contro il Pordenone). Quest’anno 1 direzione in Serie A, 1 in Coppa Italia e 2 in B.