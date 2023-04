SPAL-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 35^ giornata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà la Spal di mister Massimo Oddo, gara in programma domenica 30 aprile allo stadio “Mazza”. Calcio d’inizio alle ore 16:15.

Sarà il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere la gara. A coadiuvarlo gli assistenti Filippo Bercigli di Firenze e Marcello Rossi di Biella. Quarto ufficiale sarà Mattia Caldera della sezione di Como. Al VAR Gianluca Aureliano di Bologna, AVAR Gianpiero Miele di Nola.

SPAL e Perugia si sono affrontate 17 volte in Serie B: otto vittorie per i ferraresi, cinque per gli umbri e quattro pareggi chiudono il bilancio.

La SPAL ha pareggiato le ultime due gare casalinghe di campionato (contro Ternana e Brescia) e potrebbeinfilare tre pareggi interni consecutivi in Serie B per la prima volta dall’aprile 1993 – contro Bologna, Monza e Reggiana.

Il Perugia non ha segnato in alcuna delle ultime tre partite in Serie B e non arriva a quattro gare di fila a secco nella competizione da febbraio 2020, con Serse Cosmi alla guida.

Solo il Como ha subito più gol (11) da sviluppo di corner rispetto alla SPAL in questo campionato: otto, tra cui quattro delle ultime sei reti incassate.

Il Perugia ha subito su azione l’80% (33/41) delle sue reti in questo campionato: la percentuale più alta della competizione.

La SPAL ha segnato 11 gol di testa (2^ in tutta la Serie B, dopo il Sudtirol) mentre il Perugia 6 (14^ nella competizione).

La SPAL ha segnato 8 reti nei primi 15 minuti di gioco (3^ nella Serie B, dopo Bari e Como con 9) mentre il Perugia 4 (9^ posizione).

Il Perugia ha subito solo 8 reti su palla inattiva (2^ in tutta la B) mentre la SPAL 14 (14^ posizione).

Le ultime due reti della SPAL sono state segnate da Fabio Maistro (doppietta contro il Brescia), che aveva realizzato solo due delle precedenti 33 reti dei ferraresi nella competizione.

Dopo aver segnato un gol per quattro presenze di fila in Serie B, Tiago Casasola non ha partecipato a nessuna rete nelle successive quattro gare giocate nella competizione.

Paolo Bartolomei guida la classifica dei tiri in porta senza segnare alcuna rete, 33.

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.