PRIMAVERA 2, 28^ GIORNATA | PERUGIA-BENEVENTO 2-3 – HIGHLIGHTS

Perugia, sabato 29 aprile 2023 – ore 11 – centro sportivo “P. Rossi” – 28^ giornata Campionato PRIMAVERA 2

PERUGIA: Ajardinoski, Giunti, Polizzi (38’ st Okacha), Sadetinov (22’ st Ronchi), Onishchenko, Cicioni, Ebnoutalib, Patrignani, Sulejmani, Seghetti, Mabille. A disp.: Pietroluongo, Bussotti, Falasca, Nikolopoulos, Lickunas, Romagnoli, Diallo, Prisco R., Stanisci, Corsini. All.: Alessandro Formisano

BENEVENTO: Esposito, Panzarino (27’ st Di Martino), Marrone, Prisco A., Vottari, Veltri, Pengue, Pellegrino (27’ st Aronica), Di Serio (27’ st Altamura), Perlingieri (40’ st Rossi), Caserta (20’ st De Gennaro). A disp.: Bonagura, Avolio, Carriola, Szmanski, Manzi, Palma. All.: Gennaro Scarlato.

ARBITRO: Lorenzo Maccarini di Arezzo (Chichi – Mastrosimone)

RETI: 1’ st Sulejmani (P), 3’ st Prisco A., 5’ e 30’ st Perlingieri, 29’ st Seghetti (P)

NOTE: ammoniti Cicioni, Marrone, Sulejmani, Pengue, Vottari e Seghetti

PERUGIA – Svaniscono definitivamente, a due gare dal termine del campionato, le speranze del Perugia di agganciare la zona play-off complice la sconfitta interna contro il Benevento, terzo della classe. Partita dalle due facce, con il primo tempo bloccato sullo 0-0 e il secondo, al contrario, ricco di reti (cinque totali, di cui tre nei primi cinque minuti di ripresa). Paga le disattenzioni difensive il Grifo che subisce due reti immediatamente dopo il gol segnato, di cui una direttamente da calcio d’angolo.

Primo tempo ben giocato da entrambe le compagini in gara: la prima azione pericolosa è degli ospiti con Di Serio che dopo dieci minuti dall’inizio impegna Ajradinoski col sinistro da fuori area, bravo il portiere del Perugia a parare, prima, e a chiudere in uscita sulla ribattuta. Al 21’ doppia occasione per il Perugia: Ebnoutalib si accende sulla sinistra e dopo un doppio dribbling calcia in porta ma la conclusione è centrale, sul recupero palla Giunti pesca dalla destra l’accorrente Sadetinov che impatta al volo, palla fuori di poco.

Tutt’altra musica nella ripresa con i padroni di casa che trovano il vantaggio a neanche un giro di lancette dal calcio d’inizio. Polizzi dalla destra mette un traversone delizioso che Sulejmani è bravo a trasformare in rete con il tap-in di testa. Passano appena due minuti e Prisco trova il gol olimpico direttamente dalla bandierina sorprendendo colpevolmente la difesa biancorossa, uomo sul palo e portiere compresi. Al 5’ della ripresa è addirittura ribaltone Benevento. Perlingieri difende un pallone al limite, riesce a girarsi centralmente e con il sinistro la mette a giro alla destra di Ajradinoski per il provvisorio vantaggio beneventano.

Al 29’ il Perugia rimette in equilibrio il match con il solito Seghetti imprendibile per la difesa ospite che salta due uomini e fulmina Esposito con il destro che vale il pari e il gol numero 17 in campionato.

Palla al centro e il Perugia si fa trovare ancora una volta impreparato: dalla sinistra il neo entrato De Gennaro trova Perlingieri dentro l’area di rigore per il beffardo tap-in del definitivo 3-2 ospite.

Qualche rammarico per il Perugia che esce dal campo a mani vuote e saluta aritmeticamente i play-off ormai troppo distanti.

Rimangono due gare per concludere il campionato a testa alta, la prossima delle quali è in programma sabato prossimo, 6 maggio, in casa della Virtus Entella. I biancorossi chiuderanno poi la stagione tra le mura amiche sabato 13 maggio contro la Lazio.