SETTORE GIOVANILE | RISULTATI GARE 18-19 NOVEMBRE

Perugia, domenica 19 novembre 2023 – ore 16:15 – Centro sportivo Paolo Rossi – 9^ giornata Campionato UNDER 17 Serie C

PERUGIA-LATINA 3-1

PERUGIA: Belia, El Ouardi (47’ st Merli), Massari, Mori, Salustri, Liberti (33’ st Calzoni), Mannarini (15’ st Romani), Rondolini, Napolano (15’ st Rinalducci), Barberini (47’ st Hajri), Giordani (33’ st Bevilacqua). A disp.: Romagnoli, Cardoni. All.: Alessandro Nasini

LATINA: Pannozzo, Dettorre, Solazzo, Segat (33’ st Tisba), Pisano, Cianfrocca, Mancini (27’ st Vigliotti (46’ st Cascone)), Saurini (27’ st Di Stefano), Filipponi (1’ st Freguglia), Tonni, Ferrara (1’ st Digiovannantonio). A disp.: Civello, Russo, Vaccaro. All.: Antonio Verardi

ARBITRO: Pietro Aloi di Gubbio (Repace – Muratore)

RETI: 14’ pt Mancini (L), 45’ pt Salustri, 21’ st Liberti, 30’ st Rondolini

NOTE: espulso al 41’ st Massari (P) per doppia ammonizione

PERUGIA – Terza vittoria consecutiva per il Perugia Under 17 che raggiunge il terzo posto in classifica anche se con una gara in più. Importante la vittoria interna in rimonta contro il Latina, squadra insidiosa che si presentava al Paolo Rossi con tre punti in più rispetto ai grifoncelli.

Al quarto d’ora il Perugia sbaglia un pallone in uscita e fornisce l’assist perfetto a Mancini per la botta da fuori che vale il vantaggio ospite. A tempo scaduto i padroni di casa rimettono in pari il match con la punizione di Napolano dalla destra che pesca Salustri bravo a insaccare di testa sotto la traversa.

Nella ripresa mette la freccia il Perugia con il mancino al volo di Liberti che segna il sorpasso a metà del secondo tempo; al 30’ contropiede Perugia e tris firmato da Rondolini che sale così a cinque reti in campionato. A cinque minuti dal termine il Perugia rimane anche in dieci per la doppia ammonizione di Massari ma sono ancora i biancorossi ad andare vicino al gol sempre con Rondolini che prende il palo su punizione.

Prossimo impegno, in programma domenica prossima 26 novembre, in casa del Gubbio

Perugia, sabato 18 novembre 2023 – ore 17:15 – Centro sportivo Paolo Rossi – 7^ giornata Campionato UNDER 16 Serie C

PERUGIA-AREZZO 3-2

PERUGIA: Vinti, Cingolani, Bartolini, Peruzzi, Cantalino, Brunori, Merico (40’ st Ciani), Perugini (30’ st Pepe), Mechelli (30’ st Vanni), Agnissan (1’ st Fiorentini), Bellali (8’ st Dottori). A disp.: Cataldo, Condac, D’Ovidio, Tomassini. All.: Pierpaolo Anelli

AREZZO: Borghini, Sestini, Farsetti (32’ st Rossi L.), Lanini (19’ st Paudice), Pini (16’ st Tramonti), Canapini, Ferrali (16’ st Mboup), Lucchini, Marciano, Minocci E. (32’ st Nugnes), Fratini (16’ st Corti). A disp.: Rossi T., Minocci M., Paglicci. All.: Andrea Tuzi

ARBITRO: Sara Lo Presti di Città di Castello (Martinelli-Benni)

RETI: 1’ pt Fratini (A), 8’ pt Agnissan (P), 27’ pt Marciano (A), 39’ pt Bellali (P), 12’ st Cingolani (P)

PERUGIA – Continua a vincere l’Under 16 del Perugia guidato dai mister Anelli e Romoli che con il 3-2 all’Arezzo consolida il primo posto solitario grazie alle 6 vittorie in 7 gare. A passare in vantaggio però sono gli ospiti dopo neanche un minuto di gioco su un lancio lungo che Fratini è bravo a trasformare nella rete lampo del vantaggio toscano. All’8’ Mechelli accelera, entra in area e si fa stendere dal portiere ospite, la palla rimane a disposizione e il più lesto di tutti è Agnissan che rimette in pari il match. Al 27’ va ancora avanti l’Arezzo sugli sviluppi di un corner che trova la testa di Marciano per il provvisorio 1-2. Prima dell’intervallo però trova nuovamente il pari il Grifo che con Bellali fa 2-2.

Nella ripresa parte forte il Perugia che prima colpisce la traversa con Bellali e poi, al 12’, mette la freccia con il quinto gol della gara ad opera di Cingolani che dalla lunga distanza trova la coordinazione giusta e la mette all’angolino. Potrebbe allungare il Perugia che colpisce un palo con Merico e si vede annullare un gol a Fiorentini, ma al triplice fischio è festa biancorossa.

Prossimo impegno, domenica 26 novembre, in casa della Juve Stabia

Perugia, domenica 19 novembre 2023 – ore 14:15 – Centro sportivo Paolo Rossi – 9^ giornata Campionato UNDER 15 Serie C



PERUGIA-LATINA 2-0 (nella foto)

PERUGIA: Barbanera, Pelli, Rosati, Sabatino (15’ st Bendini), Santillo, Lalleroni (31’ st Fahmi), Meyou (23’ st Seppoloni), Bosi, Castroreale (31’ st Citernesi), Castellucci, Ulivieri (23’ st Massi). A disp.: Cataldo, Pascucci, Burnelli, Olimpieri. All.: Michele Gatti

LATINA: Multisanti, Rossi, Pantalone (1’ st Di Stefano), Tometti, Campoli, Andracchio, Coscione (6’ st Chianese), Degli Stefani (19’ st Baltag), Morici, Atzeni, Ferrara (19’ st Ferri). A disp.: Filice, Iovino, Tartaglia, Caracci, Felici. All.: Simone Ciciotti

ARBITRO: Samuele Ottaviani di Foligno (Bronzi – Canfarini)

RETI: 8’ pt Sabatino, 33’ pt Ulivieri

PERUGIA – Settima vittoria in nove gare per il Perugia capolista in Under 15 che tra le mura amiche del Paolo Rossi piega il Latina 2-0 con le reti di Sabatino e Ulivieri.

Primo tempo acceso e divertente con due occasioni, una per parte, già nei primi tre minuti ma le conclusioni di Lalleroni e Atzeni terminano fuori. All’8’ la sbloccano i padroni di casa con Sabatino che riceve e protegge l’assist di Castroreale e riesce a girarsi in area per la rete del vantaggio. Passano due giri di lancette e Meyou sulla destra salta tutti e si presenta davanti al portiere ospite ma il tiro da posizione defilata é respinto di piede da Multisanti. Alla mezz’ora è ancora Meyou a sfrecciare e a servire l’accorrente Lalleroni che porta la palla sul destro e calcia ma Multisanti é bravo a chiudere a terra. Al 33’ raddoppia il Perugia: punizione dalla sinistra di Castellucci respinta dalla difesa, Ulivieri insiste e trova di testa il jolly che scavalca il portiere.

Nella ripresa calano i ritmi e la partita ne risente, il Latina tuttavia non risulta quasi mai pericoloso e non riesce a rientrare in partita. Nel finale il Perugia prova a pungere in contropiede ma il risultato rimane inchiodato sul 2-0.

Prossimo impegno per i grifoncelli del tandem Gatti-Raschi contro il Gubbio, fuori casa, domenica 26 novembre

Da segnalare anche la vittoria dei ragazzi dell’Under 13 biancorossa contro la Lazio per 4-1. Nei mini quattro tempi disputati (il risultato finale è la somma delle vittorie in ciascun tempo) sono andati a segno Mariani, Morresi, Mulamba, Taddei, Bianchi e un autogol biancoceleste.