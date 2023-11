La Primavera batte il Psv Eindhoven 5-4 ai calci di rigore e vince la KHS Cup

Vittoria di prestigio per la Primavera biancorossa che si aggiudica la KHS Cup, torneo internazionale Under 19 organizzato a Malta e svoltasi al “Victor Tedesco Stadium” di Hamrun nello scorso weekend.

Cinque i paesi coinvolti: Italia (Perugia), Olanda (Psv Eindhoven), Svizzera (Lugano), Norvegia (Mjøndalen), Germania (Fc Viersen 05) e Malta (Hamrun Spartans, Swieqi United e Birkirkara).

Il Perugia di mister Formisano ha vinto il proprio girone, disputatosi nella giornata di sabato, grazie alle vittorie sui padroni di casa dell’Hamrun Spartans (2-1, reti di Ronchi e Agosti) e Fc Viersen 05 (4-0, doppietta di Lomangino, Ronchi e Prisco) e al pari con il Lugano (1-1, Cifuentes).

Nella giornata di domenica la semifinale contro il Mjøndalen vinta 1-0 con la punizione dello specialista Ambrogi e nel pomeriggio la ciliegina sulla torta con la prestigiosa vittoria contro il Psv Eindhoven, allenato da Vincent Hulmann, ai calci di rigori. Protagonisti il portiere classe 2007 Francesco Yimga che para un rigore e a seguire Louis Agosti, ultimo arrivato in casa biancorossa, segna quello decisivo per il 5-4 finale.

Grande soddisfazione per questo traguardo internazionale che torna a far parlare del Perugia in Europa.