LA SERIE C NOW AL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT 2023

Firenze, 20 novembre 2023 – La Serie C NOW sarà al Social Football Summit 2023, evento che si svolgerà il prossimo 21 e 22 novembre allo stadio Olimpico di Roma – dedicato all’innovazione e alla digital transformation nella Football Industry.

La presenza di Serie C NOW negli spazi del Social Football Summit sarà riservata, il giorno 22 novembre, dalle ore 11, nella “Sala Executive” dello stadio Olimpico, in un panel intitolato “Serie C NOW più digitale che mai” al quale parteciperà il presidente di Lega Pro Matteo Marani, con lo Sport Production & Channel Management Director Sky Italia Dante De Iulio, il Digital Strategist di Comunicarlo Federico Ciapparoni e il CEO e Coounder Hellodì Francesco Ferrari. Ad assistere ci saranno i 60 club di Lega Pro.