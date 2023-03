SETTORE GIOVANILE | RESOCONTO GARE WEEKEND 4-5 MARZO

Bari, domenica 5 marzo 2023 ore 10 – Stadio “A.Antonucci” – 21^ giornata UNDER 17 Serie A e B

BARI-PERUGIA 0-1

BARI: Alloj, Cappellari (28’ st Tatullo), Cipriani (33’ st Carrozzo), Maio, Basile (33’ st Carlucci), Gabriele, Pazienza, Lavoratti, Violante (28’ st Filo), Limina (15’ st La Porta), Satalino (33’ st Forziati). A disp.: Palmisano, Susco. All.: Luigi Di Simone

PERUGIA: Romagnoli, Astemio, Cottini (39’ st Ambrogi), Fucci (25’ st Barberini), Fontanelli, Giorgetti, Lickunas, Bussotti, Nuti, Ciattaglia, Caprari (25’ st Petterini). A disp.: Verdini, Cesaretti, Goncalves, Tofani. All.: Giacomo Del Bene

ARBITRO: Sig. Nico Valentini di Brindisi (Miccoli – Grimaldi)

RETE: 31’ pt Lickunas

BARI – Vince l’Under 17 di mister Giacomo Del Bene che raccoglie tre punti importanti dalla trasferta di Bari per provare a risalire la classifica fino alla zona play-off, distante sei lunghezze. A decidere l’incontro la rete alla mezz’ora del lituano Adrian Lickunas, al quarto gol stagionale. Da segnalare l’esordio stagionale da titolare di Filippo Cottini, al rientro da un lunghissimo stop.

Nel primo tempo poche occasioni, tutte principalmente in favore dell’undici ospite sempre con Lickunas che al 19’ anticipa un difensore avversario, ma calcia a lato di poco. Al 31’ ancora Lickunas bravo a raccogliere il cross dalla sinistra di Giorgetti e a calciare al volo di destro per la rete dello 0-1. Nella ripresa ci prova ancora Lickunas bravo a smarcarsi in profondità su lancio lungo dalle retrovie ma ancora una volta il destro è impreciso. Prova nel finale il Bari ad alzare il proprio baricentro, ma il Perugia tiene botta e passa di misura ottenendo così i preziosi tre punti.

Prossimo incontro in calendario per i ragazzi di mister Del Bene domenica prossima, 12 marzo, in casa contro la Reggina, terza della classe.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Perugia, domenica 5 marzo 2023 – ore 13 – Centro sportivo “Paolo Rossi” – 14^ giornata UNDER 16 Serie A e B

PERUGIA-NAPOLI 1-3

PERUGIA: Belia, Salustri, Duro, Mannarini (16’ st Romani), Barboni, Mori (37’ st Prete), Montagna (1’ st Cresci), Pirani, Monaco, Bevilacqua (16’ st Giordani), Testerini (16’ st Micheli). A disp.: Bazzucchi, Rinalducci, Liberti, Massari. All.: Simone Papini

NAPOLI: Gisondi, Minopoli, Distratto F., Cimmaruta, Garofalo, Amendola (36’ st Notaro), Distratto D., Arzillo (36’ st Esposito), Picca (19’ st Giglio), Napoletano, Cannavaciulo. A disp.: Pugliese, Carofilo, Ponticelli, Ricciardi, Cauteruccio. All.: Raffaele Annunziata

ARBITRO: Gian Lorenzo Uccelli di Perugia (Antonelli – Valentini)

RETI: 28’ pt Arzillo, 12’ st Picca, 13’ st Monaco (P), 22’ st Distratto D.

NOTE: ammoniti Pirani nel Perugia; Minopoli, Napoletano, Distratto F. ed Esposito nel Napoli. Al 42’ pt rosso diretto per Barboni per un colpo a gioco fermo.

PERUGIA – Esce sconfitto il Perugia di mister Papini al termine di una brutta partita segnata da tante interruzioni e soprattutto incanalata dall’espulsione rimediata da Barboni nei minuti di recupero del primo tempo per un colpo rifilato a gioco fermo al diretto marcatore.

I primi minuti di gioco però vedono subito un paio di occasioni ambo i lati ma Distante prima, e Bevilacqua poi, sprecano da pochi passi. Bevilacqua è il più pericoloso per il Perugia che macina gioco mentre il Napoli si affida a ripartenze: al 26’ Monaco invita al tiro proprio Bevilacqua che calcia ma Gisondi è bravo a parare, sulla ribattuta ci prova ancora Bevilacqua ma un difendente azzurro salva sulla linea. Quando il Perugia sembra averne di più, però, la punizione dalla sinistra dei partenopei trova al 28’ la testa di Arzillo che sbuca in mezzo a tutti e insacca alle spalle di Belia. Sul finire del primo tempo Barboni cade alle provocazioni ospiti e si fa espellere per un presunto colpo a un attaccante del Napoli.

Nella ripresa il Perugia parte subito forte con Monaco che dopo neanche due minuti di gioco si crea un’ottima occasione ma il tiro del nove biancorosso è parato dal portiere campano. Ci prova ancora il Grifo con Mori che svetta di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma Gisondi si oppone. Ancora una volta nel migliore momento dei padroni di casa è il Napoli a passare con Picca che segna il raddoppio avventandosi su un cross proveniente dalla sinistra. Non ci sta il Perugia e non ci sta soprattutto Monaco che al termine di un’azione personale riesce subito a spingere il pallone in rete e accorciare così le distanze. Prova il forcing la squadra di mister Papini ma la punizione di Distratto al 22’ coglie impreparato Belia e si insacca per il definitivo 1-3.

Massimo risultato con il minimo sforzo per il Napoli che ottiene i tre punti. Per il Perugia prossimo impegno in programma domenica prossima, 12 marzo, in casa del Modena.

– – – – – – – – – – – –

Perugia, domenica 5 marzo 2023 – ore 11 – Centro sportivo “Paolo Rossi” – 14^ giornata UNDER 15 Serie A e B

PERUGIA-NAPOLI 1-2

PERUGIA: Vinti, Cingolani (37’ st D’Ovidio), Bartolini, Angelino (14’ st Pepe), Cesarini, Peruzzi, Ciani (14’ st Biondini), Dottori, Bellali (1’ st Brunori), Perugini, Merico (14’ st Bevanati). A disp.: Barbanera, Masini, Tomassini, Franceschini. All.: Pierpaolo Anelli

NAPOLI: Giordano, Ceparano (16’ st Maida), Zappetini (9’ st Pignarosa), Prisco, Marciano, Candela, Esposito, D’Angiò (16’ st Bonaiuto), Saviano (37’ st Rosi), Chiocca, Chiummarello (1’ st Barbella). A disp.: Spinelli, Sardo, Nastri. All.: Gennaro Sorano

ARBITRO: Deborah Scelfo di Foligno (Isidori – Codini)

RETI: 37’ pt Peruzzi (P), 11’ st Pignarosa, 22’ st Barbella

NOTE: ammoniti Bellali e Barbella

PERUGIA – Si perde nel momento migliore il Perugia di mister Anelli che dopo aver chiuso meritatamente in vantaggio la prima frazione contro il Napoli grazie al gol di Matteo Peruzzi, gioca un brutto secondo tempo consentendo ai partenopei di ribaltare il risultato.

Prima occasione per i padroni di casa dopo neanche un minuto di gioco con il lancio di Peruzzi per Merico che, dopo un dribbling, mette al centro una palla al bacio che Bellali da pochi metri non riesce a spingere in porta. Arriva la risposta degli ospiti con Saviano che raccoglie il cross dalla destra di Esposito e spinge la palla sul palo, andando vicino al gol. Le migliori chance sono però a tinte biancorosse (per l’occasione in campo con la terza maglia blu) e in particolare con Merico che non riesce a superare il portiere avversario per un soffio, ben servito da Dottori. Nel finale di tempo arriva il vantaggio per il Perugia: Perugini calcia una punizione dalla sinistra sul secondo palo trovando Peruzzi che porta avanti i suoi.



Entra all’intervallo Barbella nel Napoli che va subito vicino al pari ma è bravo Vinti a chiudere. Passano dieci minuti e il Napoli pareggia, con Pignarosa – anche lui subentrato nella ripresa – che raccoglie un cross dalla destra e incrocia il tiro che si insacca alle spalle di Vinti. Non arriva la reazione del Perugia. Ne approfitta allora ancora Barbella che dopo un batti e ribatti in area si fa trovare pronto per il tap-in vincente.

Arrivano dalla panchina le reti per il Napoli che passa al “Paolo Rossi” e si aggiudica in rimonta i tre punti.

Prossimo impegno per i ragazzi di mister Anelli domenica 12 marzo nella trasferta di Modena.