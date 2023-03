PERUGIA-REGGINA | ARBITRA AYROLDI DI MOLFETTA, AL VAR PEZZUTO DI LECCE

Perugia, 8 marzo 2023 – Sarà il signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere Perugia-Reggina, gara valida per la 29^ giornata del campionato di Serie BKT in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 14 allo stadio “Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano Veneto e Giuseppe Perrotti di Campobasso. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Al VAR Ivano Pezzuto di Lecce, AVAR Federico Dionisi di L’Aquila.

4 precedente con lui di cui 2 in questa stagione (sconfitte a Palermo e Parma). Quest’anno 10 gare in Serie A, 4 gare in Serie B, 1 in campionato cipriota.