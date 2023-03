PERUGIA-REGGINA | MERCOLEDI 8 MARZO AL VIA LA VENDITA BIGLIETTI

Perugia, 7 marzo 2023 – A.C. Perugia Calcio comunica che da mercoledì 8 marzo ore 10 inizierà la vendita, in modalità online presso ricevitorie abilitate Ticketone e online da casa, dei biglietti per la gara Perugia-Reggina, in programma sabato 11 marzo ore 14 presso lo stadio “Curi”.

ORARI BIGLIETTERIA:

mercoledì 8 marzo dalle ore 16 alle ore 19;

giovedì 9 marzo e venerdì 10 marzo dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19;

sabato 11 marzo (giorno gara) dalle ore 10 alle 13 (orario di chiusura tassativo)

SETTORE OSPITI: la vendita per questo settore terminerà venerdì 10 marzo ore 19. Il costo del biglietto è di 15 euro. Si sconsiglia l’acquisto nel settore “Curva Nord” riservato ai tifosi locali. Incedibilità del titolo.