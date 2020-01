Settore giovanile: il programma del 1 e 2 febbraio

Fine settimana all’insegna delle sfide con la Juve Stabia per i colori biancorossi.

L’Under 17 ospiterà i pari età campani all’antistadio Curi domenica 2 febbraio alle ore 11. Le formazioni Under 16 e 15 scenderanno in campo a Castellammare di Stabia sabato 1 febbraio rispettivamente alel ore 15 e 13.

L’Under 14 affronterà il Pescara lunedì 3 febbraio alle ore 15 all’antistadio Curi mentre l’Under 13 di recherà a Roma sabato alle ore 16:30 per giocare contro i giallorossi.

Under 17, il turno completo: Ascoli-Benevento, Trapani-Pescara, Crotone-Frosinone, Perugia-Juve Stabia, Cosenza-Lecce, Salernitana-Napoli. Riposa: Roma.

Under 17, la classifica: Roma 42, Napoli 35, Pescara 27, Frosinone 24, Crotone 23, Benevento 22, Ascoli 21, Perugia 20, Cosenza 16, Juve Stabia 15, Salernitana 13, Trapani 12, Lecce 5.

Under 16 e 15, il turno completo: Frosinone-Crotone, Benevento-Pescara, Juve Stabia-Perugia, Napoli-Roma, Cosenza-Salernitana, Lecce-Trapani. Riposa: Ascoli.

Under 16, la classifica: Roma 40, Napoli 35, Perugia 31, Pescara 22, Trapani 22, Benevento 20, Lecce 19, Juve Stabia 19, Frosinone 14, Ascoli 13, Cosenza 12, Crotone 10, Salernitana 6.

Under 15, la classifica: Napoli 36, Pescara 34, Frosinone 34, Roma 32, Lecce 23, Benevento 21, Juve Stabia 20, Salernitana 18, Ascoli 16, Perugia 15, Cosenza 11, Trapani 6, Crotone 4.

Foto A.C. Perugia. Vietata la riproduzione.