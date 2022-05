SERIE C, 28^ GIORNATA | PAVIA-PERUGIA 5-1

PAVIA: Groni, Maiocchi (15′ st Cozzani), Di Giulio, Lazzari (32′ st Migliavacca), Dugo, Zecchino, Longoni, Gianni (28′ st Napoletano), Poletto (31′ st Straniero), Accolti, Codeca. A disp.: Bosco, Zorzoli, De Vecchi, Zella. All. Martinotti

PERUGIA: Cerasa, Orsi, Bortolato, Mascia (25′ st Bonadies), Serluca, Ciferri (34′ st Viola), Di Fiore (41′ st Pierotti), Gwiazdowska, Piselli, Lamenzo (39′ st Liucci), Annibaldi (13′ st Chiasso). A disp.: Antonelli, Gigliarelli. All. Peverini

RETI: 19′ pt Annibaldi (PE), 9′ st e 38′ st Codeca, 12′ st Poletto, 17′ st Longoni, 42′ st Zecchino

PAVIA – Giornata da dimenticare per le ragazze biancorosse che subiscono una pesante sconfitta in casa del Pavia per 5-1. La qualità della squadra di Martolini, alla quarta vittoria nelle ultime 5 gare, è venuta fuori alla distanza con un secondo tempo devastante che permette di inseguire il Pinerolo, secondo in classifica, distante solo 3 punti.

Eppure le ragazze di Vania Peverini erano andare in vantaggio nella prima frazione con la rete di Annibaldi. Nella ripresa risultato ribaltato nel giro di tre minuti prima con Codeca e poi con Poletto. Longoni, ancora Codeca (31 gol stagionali per l’attaccante del Pavia) e Zecchino arrotondano il punteggio.

A due giornate dalla fine del campionato Perugia che mantiene la terzultima posizione che vale un posto nei playout con quattro punti di vantaggio sulla Pistoiese.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Pontedera