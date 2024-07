ALL’UNDER 15 FEMMINILE LA COPPA DISCIPLINA DI CATEGORIA

Prestigioso riconoscimento per l’Under 15 femminile guidata da mister Danilo Lucarelli.

Le giovani ragazze biancorosse hanno ottenuto il premio, ex aequo con Maceratese e Vis Pesaro, per la Coppa Disciplina del girone B di categoria.

Nessuna ammonizione o espulsione, nè tantomeno multe per proteste comportandosi sempre con correttezza e lealtà ispirandosi al motto “il fair play è sempre una scelta”.

Un riconoscimento da condividere con tutto lo staff e il responsabile della divisione femminile Mauro Lucarini. Ora un po’ di riposo per le giovani ragazze prima della ripresa in vista della prossima stagione.