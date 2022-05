ACADEMY | LEPANTO REAL MARINO E COLBEROMA OSPITI A PERUGIA

Perugia, 23 maggio 2022 – Proseguono le attività Academy che coinvolgono le società affiliate. Nella giornata di domenica il Lepanto Real Marino e il Colberoma con le rispettive categorie di Pulcini e Piccoli Amici hanno disputato alcuni allenamenti congiunti con i pari età della Scuola Calcio biancorossa in modalità 5 vs 5 e 7 vs 7.