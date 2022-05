I lituani del FA Mainava Alytus si aggiudicano il 7° Torneo della Pace, in finale sconfitta 3-1 per il Perugia Under 16

PERUGIA: Belia; Ciattaglia (5’ st Marocchi), Bussotti (24’ st Bertini), Patrignani, Fucci (5’ st La Sorsa); Giorgetti (1’st Marinelli), Ambrogi, Carbonini (24’ st Rondolini); Barberini, Caprari, Giommetti. A disp.: Stacchiotti, Cottini, Saveri. All.: Possanzini. FA DAINAVA ALYTUS: Rapsas; Stepanov, Ambrusevic, Karpovs, Urbanavicius, Svincickij, Osipovic, Pranckus, Siaudvytis, Garbaliauskas, Lickunas. All.: Svaikevicius.

RETI: 9′ pt e 20′ st (rig.) Garbaliauskas, 35′ pt Lickunas, 10′ st (rig.) Caprari (P)

SANTA MARIA DEGLI ANGELI – La compagine lituana del Dainava Alytus vince 3-1 si aggiudica il 7° Torneo della Pace vincendo in finale 3-1 contro il Perugia Under 16 di mister Possanzini.

Bella la cornice del “Migaghelli” di Santa Maria degli Angeli e altrettanto avvincente e soprattutto corretta la partita segnata dalla tanta stanchezza, naturale al termine di una competizione che comporta 6 gare in 7 giorni in una settimana particolarmente calda, già estiva.

Il Dainava è bravo a sfruttare le due fughe sulla sinistra prima di Garbaliauskas e poi di Lickunas che realizzano le due reti con le quali si chiude il primo tempo. Peccato per le occasioni nitide non sfruttate dal Perugia culminate con i due legni di Caprari, uno nella prima frazione con la traversa a negare il gol, e il palo nella ripresa su ottimo invito di Barberini. Quando il Perugia sembrava poter riprendere i lituani con il rigore dello stesso Caprari, un contropiede beffardo culmina con il rigore questa volta per il Dainava che Garbaliauskas trasforma per il definitivo 3-1 che chiude la gara. Una buona prestazione del Perugia U16 di mister Possanzini che conferma nell’arco dell’intera settimana di interpretare un ottimo calcio palla a terra con tante qualità importanti.

Per la cronaca, il cammino del Perugia ha visto tre vittorie nelle prime tre giornate contro i croati dell’RNK Split, contro la Dinamo Bucarest e l’Under 16 Lega Pro. La sconfitta indolore nell’ultima gara del girone B contro l’Under 16 LND per poi vincere in semifinale ai rigori contro la Nazionale degli Emirati Arabi Uniti prima della sconfitta nella finalissima di oggi.