RECUPERO 3^ GIORNATA | MATELICA-PERUGIA 0-5

MATELICA: Sansaro, Cammarino, Fermani, Tordini (36′ st Carboni), Sampaolo (1′ st Bernacchini), Sampaolesi, Paoletti, Santamarianova (40′ st Croia), Piermattei, Paolucci (17′ st Zepponi), Pecci. A disp.: Lettieri, Petrini, Albanese, Bartilotta, Vrioni. All. Liberti

PERUGIA: Baietti, Pesciallo (15′ st Rigen), De Marco, Menci, Barontini, Moccia, Russo (1′ st Dioum), Fabri (39′ st Galeotti), Maisto (1′ st Morina), Mancino, Del Prete (22′ st D’Angelo). A disp. Moro, Parolisi, Seghetti. All. Formisano

ARBITRO: Kristian Ubaldi di Fermo (Simone Tidei di Fermo – Marco Romitelli di Fermo)

RETI: 27′ pt Mancino, 36′ st e 48′ st Morina, 38′ st Rigen, 41′ st D’Angelo

NOTE: espulso al 27′ st Cammarino (M) per doppia ammonizione. Ammoniti Fabri, Maisto, Del Prete, Santamarianova

MACERATA – La Primavera non tradisce le attese e rifila una cinquina al malcapitato Matelica, fanalino di coda del campionato. Terza vittoria in altrettante gare per la squadra biancorossa con 8 reti fatte e nessuna subìta.