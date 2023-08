PRIMAVERA | VITTORIA PER 2-1 CONTRO IL POMARANCE

Dopo alcuni giorni di riposo è tornata a lavorare la Primavera di mister Formisano che si sta preparando all’inizio della stagione.

Vittoria per 2-1 nel test contro il Pomarance, squadra che milita in Prima Categoria toscana e allenata dal tecnico Marco Bellini. Le reti portano la firma di Caprari e Lomangino per i biancorossi. Di Capanni il momentaneo pareggio dei locali. Una buona vittoria ma soprattutto un buon test per fare minutaggio e continuare il lavoro iniziato nel ritiro di Bardonecchia.

Questa la formazione scesa in campo: Lavorgna (35′ st Belia), Ebnoutalib (11′ st Marocchi), Scarfone (29′ pt Ciattaglia), Ambrogi (15′ st Bussotti), Cottini (15′ st Panaro), Cicioni, Ronchi (15′ st Prisco), Patrignani (15′ st Rondolini), Torri (15′ st Lomangino), Caprari (15′ st Barberini), Bernacci (11′ st Gennaioli).

Così il tecnico Formisano nel post gara. “Dopo la sosta serviva mettere altri minuti preziosi nelle gambe e la gara è servita per dare spazio a tutti i ragazzi. In questo momento per noi è di vitale importanza giocare con continuità e cercare di costruire un gruppo unito. Ringraziamo il Pomarance per la splendida accoglienza, in una cornice degna di categorie superiori”.

Sabato 26 agosto altro importante test, questa volta contro l’Orvietana di mister Fiorucci. Fischio d’inizio ore 20:30 al “Luigi Muzi”.