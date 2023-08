Femminile | Al via anche il Perugia Women che parteciperà al prossimo campionato di Serie C

Perugia, 24 agosto 2023 – Dopo prima squadra e Primavera che hanno ripreso la preparazione è giunto il momento anche della squadra femminile dell’AC Perugia Calcio ripartire con la nuova stagione che la vedrà affrontare il campionato di Serie C Girone B.

Sono 25 le ragazze che hanno iniziato a sudare sul campo sintetico del centro sportivo “Paolo Rossi” in un clima sereno e pieno di entusiasmo ma con la consapevolezza di migliorarsi e crescere, sia singolarmente che come gruppo-squadra.

Nelle prossime settimane verrà ufficializzato il calendario delle gare di campionato che inizierà domenica 10 settembre.

Il progetto femminile biancorosso non si ferma però soltanto alla prima squadra. A breve riprenderanno a correre anche le formazioni agonistiche Under 17 e Under 15 che si confronteranno con altre compagini del Centro Italia ma anche tutte le squadre della Scuola Calcio a partire dall’Under 12 fino all’Under 10.