SEDUTA MATTUTINA, VENERDÌ POMERIGGIO allenamento A PORTE CHIUSE

Perugia, 24 agosto 2023 – È tornato in campo questa mattina il gruppo biancorosso di mister Baldini che dopo l’amichevole di ieri contro la Pontevecchio non ha concesso riposo alla squadra ma prosegue nella preparazione per l’inizio di campionato.

Attivazione in palestra, torelli tecnici, gioco di posizione e partita a tema il lavoro svolto sotto l’occhio attento di tutto lo staff tecnico.

Per venerdì è in programma un doppio allenamento, ore 10 (porte aperte), ore 18 (porte chiuse).

(foto Settonce, copyright)