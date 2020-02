Primavera: trasferta a Frosinone

Sabato 8 febbraio alle ore 14:30 le formazioni Primavera del Perugia e del Frosinone scendono in campo al centro sportivo di Ferentino per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 2 girone B. I gialloblù sono ottavi in classifica con 19 punti frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Pericolo numero uno per i biancorossi è Pierluca Luciani, autore di 10 reti stagionali.

Nel girone di andata i ragazzi di mister Migliorelli riuscirono a recuperare un doppio svantaggio finendo la partita 2-2 grazie alle reti di Vitor e Righetti.

Arbita l’incontro il signor Gabriele Scatena della sezione di Avezzano coadiuvato dagli assistenti Ciro Di Maio e Giuseppe Centrone entrambi della sezione di Molfetta.

I convocati: Ruggiero, Cerbini, Bocci, Ndir, Giordano, Torcolacci, Tozzuolo, Righetti, De Araujo, Areco, Bacchi, Rigen, Liljedahl, Mangiaratti, Rossi, Maisto, Lunghi.

Il turno completo: Benevento-Ascoli, Salernitana-Lecce, Pisa-Livorno, Crotone-Trapani, Juve Stabia-Cosenza, Frosinone-Perugia.

La classifica: Ascoli 37, Trapani 30, Lecce 25, Livorno 23, Cosenza 21, Perugia 20, Crotone 20, Frosinone 19, Benevento 17, Salernitana 16, Juve Stabia 13, Pisa 10.