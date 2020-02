Primavera: trasferta in casa della capolista

Sabato 15 febbraio alle ore 12 la formazione Primavera del Perugia Calcio affronta la capolista Ascoli al centro sportivo Picchio Village nell’incontro valido per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 2 girone B. I marchigiani sono primi in classifica con 40 punti frutto di 13 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. In casa i bianconeri hanno collezionato 7 vittorie su 8 incontri. Pericolo numero è la seconda punta Ricardo Matos, autore di 10 reti. Nel girone d’andata la squadra allenata da Guillermo Abascal si impose sul Perugia per 1-2 grazie alle reti di Intinacelli e Maurizii, di Tunkata il gol del momentaneo pareggio biancorosso. Arbitra l’incontro il signor Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna coadiuvato dagli assistenti Antonio Pidipalumbo (Torre Annunziata) e Andrea Nasti (Napoli).

Il turno completo: Ascoli-Perugia, Cosenza-Frosinone, Lecce-Crotone, Livorno-Benevento, Pisa-Juve Stabia, Trapani-Salernitana.

La classifica: Ascoli 40, Trapani 31, Livorno 26, Lecce 25, Frosinone 22, Cosenza 22, Crotone 21, Perugia 20, Salernitana 19, Benevento 17, Juve Stabia 14, Pisa 10.