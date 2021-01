Primavera 3| Si riprende il 20 febbraio

dispone, a parziale modifica del Com. Uff. n. 10/PR3 del 3 dicembre 2020, la sospensione fino al 14 febbraio 2021 delle gare in programma del Campionato Primavera 3 2020-2021 – “Dante Berretti”.

Di conseguenza ecco il calendario aggiornato del Campionato Primavera 3 – “Dante Berretti” per la Stagione Sportiva 2020- 2021. Le date dei recuperi delle gare non disputate della 1a giornata di andata saranno rese note con successivo comunicato ufficiale.

INIZIO: sabato 20 febbraio (2^ giornata) FINE: sabato 12 giugno

ORARI INIZIO GARE: dal 20 febbraio ore 14:30, dal 28 marzo ore 15

In attesa del recupero in casa con il Teramo, e dato che alla 2^ giornata il Perugia già riposa, i ragazzi di Formisano torneranno in campo sabato 27 febbraio in casa del Matelica. Il derby contro la Ternana si giocherà l’ultima giornata (andata a Terni sabato 10 aprile, ritorno a Perugia sabato 12 giugno).

NUOVO CALENDARIO