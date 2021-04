Perugia, 10 aprile 2021 – AC Perugia Calcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo effettuato nella giornata di ieri, un calciatore della squadra Primavera è risultato positivo. Il tesserato sta seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario.

In relazione alle disposizioni del Servizio di Igiene e Sanità pubblica è stato pertanto disposto il rinvio a data da destinarsi della gara in programma in data odierna tra Ternana e Perugia.