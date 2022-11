PRIMAVERA 2, 8^ GIORNATA | ASCOLI-PERUGIA 3-1

Ascoli Piceno, venerdì 4 novembre 2022 – ore 14:30 – Centro sportivo “Picchio Village” – 8^ giornata CAMPIONATO PRIMAVERA 2

ASCOLI: Raffaelli, Camilloni, Del Moro (37’ st D’Alessandro), Carano (45’ st Meneschincheri), Caravillani, Rossi, Maiga Silvestri (45’ st Iovinella), Franzolini, Re (42’ st Ciccanti), Ceccarelli, Cosimi (37’ st Di Marcello). A disp.: Amato, Coticoni, Di Marcello, Cozzoli, Pagano. All.: Nosdeo.

PERUGIA: Ajradinoski, Viti, Souare, Patrignani, Corsini, Cicioni (1’ st Sulejmani), Ebnoutalib, Giunti (36’ st Ronchi), Buzzi (1’ st Mabille), Seghetti (36’ st Diallo), Dalla Valle (22’ st Ascani). A disp.: Pietroluongo, Di Rienzo, Polizzi, De Marco, Manneh. All.: Formisano.

ARBITRO: Sig. Gianluca Renzi di Pesaro (Di Chirico – Capriulo)

RETI: 39’ pt Re (rig.), 10’ st Del Moro, 34’ st Franzolini, 49’ st Ronchi (P)

NOTE: ammoniti Souare, Del Moro e Cicioni. Espulso all’8’ st Souare

ASCOLI PICENO – Sconfitta esterna nell’anticipo del venerdì per la Primavera di mister Formisano che cade 3-1 ad Ascoli e deve fare ancora una volta i conti con un’espulsione che costringe quasi un tempo in inferiorità i biancorossi. Nota positiva la prova di spessore del 2006 Patrignani in campo per tutti i 90’.

Primo tempo bloccato in una gara tattica ed equilibrata, con qualche azione da ambo i lati ma senza chiare occasioni né per i bianconeri né per i biancorossi. Sul finire del primo tempo l’episodio decisivo con un tocco di mano di Cicioni in mischia che il direttore di gara ravvisa come fallo e dagli undici metri Re non fallisce.

La ripresa non inizia meglio per il Perugia con la seconda ammonizione di Souare, che deve lasciare il campo. Sulla punizione di Del Moro deviazione sfortunata di Dalla Valle che finisce beffardamente in rete per il 2-0 locale. Prova a reagire il Perugia che si riversa in avanti ma non riesce ad accorciare le distanze anzi, sbilanciato in avanti, subisce su ripartenza anche la terza segnatura da parte dell’Ascoli con Franzolini. All’ultimo secondo il bel destro a giro di Ronchi accorcia le distanze per il 3-1 definitivo.

Prossimo impegno in calendario sabato 12 novembre (ore 11) al “Paolo Rossi” di Perugia quando gli uomini di Formisano ospiteranno la Salernitana.