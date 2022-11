FROSINONE-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

Il Perugia nella dodicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Frosinone di mister Fabio Grosso nel pomeriggio di sabato 5 novembre allo stadio “Benito Stirpe PSC Arena”. Calcio d’inizio alle ore 16:15.

A dirigere l’incontro sarà il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. A coadiuvarlo gli assistenti Sergio Ranghetti di Chiari e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale sarà Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria. Al VAR Gianluca Aureliano di Bologna, AVAR Claudio Gualtieri di Asti.

Sono 10 i precedenti in Serie B tra le due squadre, 5 vittorie biancorosse, 3 del Frosinone e 2 pareggi. Ultimo successo Perugia il 24 febbraio 2018 (1-3).

Il Frosinone, dopo aver vinto le prime due sfide contro il Perugia in Serie B, ha ottenuto un solo successo nelle successive otto partite nel campionato cadetto (2N, 5P); l’ultima vittoria dei ciociari contro gli umbri nel torneo è stata il 16 febbraio 2020 (1-0, in casa).

Il Frosinone non ha subito gol per cinque partite interne di fila per la seconda volta in Serie B (la prima tra ottobre e dicembre 2019) e potrebbe ottenere per la prima volta sei clean sheet consecutive in gare casalinghe nel torneo.

Il Frosinone ha vinto le ultime quattro partite nel torneo, l’ultima volta che ha ottenuto una striscia di successipiù lunga è stata nel febbraio 2020 (sei, tra cui uno proprio contro il Perugia).

Dopo aver perso tutte le prime quattro trasferte di questo campionato, il Perugia ha vinto la più recente, contro la Reggina (3-2); non ottiene due successi fuori casa di fila dallo scorso febbraio in Serie B (serie di tre).

Nessuna squadra ha realizzato più gol del Frosinone nei secondi tempi di questo campionato (12), mentre il Perugia ne ha subiti nove nella seconda frazione, solo Venezia (13) e Como (10) ne hanno concessi di più nei secondi 45 minuti del torneo.

Il Perugia ha subìto 6 gol su 18 totali nei primi 15′ di gioco della Serie B 2022/2023. È la formazione più battuta del torneo in questa fase di gioco.

Samuele Mulattieri del Frosinone, gol del definitivo 2-1 contro il Cosenza nell’ultima gara, solo una volta nelle precedenti 41 presenze in Serie B ha trovato la rete per due match di fila, nell’agosto 2021 con la maglia delCrotone.

Federico Melchiorri ha segnato tre gol nelle ultime tre presenze con il Perugia in Serie B, dopo 13 gare consecutive in cui aveva solo fornito un assist nella competizione.

Tanti gli ex della gara, il primo è Andrea Beghetto, 105 presenze in carriera tra Serie A (27) e Serie B (78) con la maglia del Frosinone tra settembre 2017 e gennaio 2021, Tiago Casasola ha giocato la prima metà della passata stagione con il Frosinone, collezionando 11 presenze in Serie B tra settembre 2021 e gennaio 2022, Marcos Curado prima di passare al Perugia è stato proprio al Frosinone: 16 presenze in Serie B nel 2020/21, Samuel Di Carmine 13 presenze nella Serie B 2010/11.

Giuseppe Di Serio ha segnato il suo primo gol in Serie B proprio in casa del Frosinone il 24 luglio 2020: successo esterno del Benevento per 3-2 al Benito Stirpe.

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.