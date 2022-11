FROSINONE-PERUGIA | IN CAMPO CON IL PROGETTO #IOLEGGOPERCHÉ

Per il settimo anno la Lega Serie B sostiene il progetto #ioleggoperché sensibilizzando i tifosi a donare un libro alle scuole della propria città dal 5 al 13 novembre.

Nella 12a giornata, del 5, 6 e 7 novembre, infatti, nei dieci campi della Serie BKT i capitani delle squadre doneranno, simbolicamente, un libro ai bambini che accompagnano le squadre a centrocampo. Nelle settimane precedenti poi sarà lanciata una campagna social con la collaborazione dei venti club. In entrambi i casi l’obiettivo è invitare i tifosi a recarsi nelle librerie e regalare un libro alle biblioteche delle scuole di ogni ordine e grado, dalle strutture dell’infanzia alle superiori.

Il sostegno, come spiega il presidente della LNPB Mauro Balata, è pensato nella convinzione “che la lettura e l’apprendimento contribuiscano a costruire coscienze critiche e quindi donne e uomini migliori per la nostra società. In B – prosegue Balata – abbiamo numerosi giocatori laureati, altri ancora frequentano l’università investendo sul proprio presente e sul futuro post carriera. Qualunque sia il motivo, leggere permette di ampliare il patrimonio di conoscenze e l’apertura verso il mondo e le altre persone“.