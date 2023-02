PRIMAVERA 2, 18^ GIORNATA | PERUGIA-REGGINA 2-0 – HIGHLIGHTS

Perugia, sabato 11 febbraio 2023 – ore 14:30 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 18^ giornata Campionato PRIMAVERA 2

PERUGIA-REGGINA 2-0

PERUGIA: Ajradinoski, Baldi, Souare (1′ st Polizzi), Giunti, Viti (40′ st Okacha), Cicioni, Dalla Valle, Patrignani (23′ st Onishchenko), Sulejmani (32′ st Romagnoli), Seghetti, Ebnoutalib (40′ st Ronchi). A disp.: Pietroluongo, Diallo, Ascani, Prisco, Corsini, Stanisci. All.: Alessandro Formisano.

REGGINA: Lagonigro, Romeo, Saba (17′ st Malara), Serra (29′ st Perri), Girasole, Paura, Magliano, Zucco, Antoci (29′ st Passerelli), Palumbo, Disegni. A disp.: Zampaglione, Latella, Magri, Polimeni, Perrotta, Attici. All.: Francesco Ferraro.

ARBITRO: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (Cataneo – Andreano)

RETI: 46′ st Ronchi, 47′ st Onishchenko

NOTE: ammoniti Souare, Patrignani e Ronchi nel Perugia; Paura, Palumbo e Magliano nella Reggina. Espulso al 43′ st Paura (R) per doppia ammonizione. Espulsi dalle panchine l’allenatore in seconda della Reggina e il preparatore dei portieri del Perugia.

PERUGIA – Arriva nel finale il gol della vittoria, la terza consecutiva, per il Perugia che è sempre più lanciato in zona play-off, ora distante solamente due punti. Questa volta a timbrare il cartellino per i preziosissimi tre punti sono Christian Ronchi, con una punizione al 90′ e l’ucraino Artem Onishchenko appena un giro di lancette più tardi, bravo a raccogliere una conclusione respinta ancora di Ronchi.

Parte subito forte l’undici di mister Formisano che dopo appena un minuto di gioco, sugli sviluppi di una punizione dalla destra di Viti, trova Ebnoutalib bravo a raccogliere una sponda di testa ma il portiere ospite si oppone con il corpo.

Al 14′ risponde la Reggina con una punizione di Paura che con il mancino trova i guantoni di Ajradinoski. Sul cambio di fronte Seghetti ha una ghiotta occasione ma il tocco di destro in anticipo sull’estremo difensore ospite esce a lato di poco.

Il Perugia manovra il pallone e crea azioni offensive senza però riuscire a passare in vantaggio, la Reggina si affida soprattutto a gioco di rimessa e sembra volersi accontentare del pari rallentando di molto i ritmi di gioco. A una manciata di minuti dall’intervallo Souare imbuca Seghetti centralmente ma il capocannoniere del Grifo apre troppo il destro e spreca.



Nella ripresa la Reggina abbassa ancora di più il proprio baricentro e il Perugia continua a creare con insistenza: all’8′ Seghetti si mette in proprio e in slalom salta tutti i difendenti in maglia bianca, sullo scarico dietro Sulejmani si fa prima respingere il tiro da un difensore avversario e poi calcia alto. Passa il tempo e la Reggina sembra compiere la missione per fermare il punteggio sullo 0-0, al 25′ viene annullato per fuorigioco il tap-in di Seghetti su tiro-cross di Polizzi. Al 90′ però Ronchi punta in velocità Paura già ammonito che lo atterra, doppio giallo per il difensore calabrese e punizione dal vertice sinistro dell’area che lo stesso Ronchi fa girare intorno alla barriera realizzando il gol dell’1-0. Prova ad allungarsi nei minuti di recupero la Reggina ma in ripartenza è ancora Ronchi ad arrivare alla conclusione, sulla respinta di Lagonigro il primo ad avventarsi è Onishchenko che raddoppia per il definitivo 2-0.

Sofferta ma meritata vittoria per i ragazzi di mister Alessandro Formisano che sabato prossimo, 18 febbraio, torneranno in campo nella trasferta contro l’Imolese.