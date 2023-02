settore giovanile, under 17 | PALERMO-PERUGIA 1-3

Palermo, domenica 12 febbraio 2023 – ore 10:30 – centro sportivo “Pasqualino Stadium” – 19^ giornata UNDER 17 Serie A e B

PALERMO-PERUGIA 1-3

PALERMO: Cutrona, Mattaliano, Basile, Vaiana, D’Acquisto (6′ st Spanò), La Mantia S., Di Maria, La Rosa (43′ st Barranco), Di Mitri, Unniemi (13′ st La Mantia V.), Messina. A disp.: Salamone, Scaglione, Maggio, Kankey Miezaneva, Coppa, Noto. All.: Cristiano Del Grosso.

PERUGIA: Belia, Astemio (45′ st Nsyme Nzali), Falasca (45′ st Cottini), Fontanelli, Carbonini (45′ st Ambrogi), Ciattaglia, Giorgetti (38′ st Petterini), Bussotti, Lickunas (28′ st Nuti), Caprari (38′ st Fucci), Barberini (45′ st Cesaretti). A disp.: Migliorati. All.: Giacomo Del Bene.

ARBITRO: Sig. Roberto Salvatore D’Angelo di Trapani (Citarda – Barbanera)

RETI: 6′ st Caprari, 28′ st Giorgetti, 43′ st Nuti, 45′ st Di Mitri (PA)

PALERMO – Ritorna a Perugia con tre punti l’Under 17 di mister Giacomo Del Bene che piega 3-1 il Palermo al “Pasqualino Stadium” di Carini. Le reti, tutte nella ripresa, con Caprari (alla dodicesima realizzazione stagionale), Giorgetti e Nuti, con quest’ultimo che torna a vestire biancorosso dopo le stagioni alla Juventus e al quale bastano appena 15 minuti per timbrare il cartellino.

Prima frazione a senso unico con il Perugia che costruisce tre ghiotte occasioni da rete senza trovare però la via del gol. Al 20′ è Lickunas a sprecare a tu per tu con Cutrona. Passano appena dieci minuti ed è ancora il lituano a spaventare la retroguardia di casa: Lickunas salta anche il portiere ma non trova il tempo utile per calciare verso la porta dei rosanero. A cinque minuti dal termine terza chance per Lickunas ancora pericolosissimo ma ancora impreciso.



Nel secondo tempo passa il Grifo. Lancio di Ciattaglia per Astemio che di prima serve Caprari e il capocannoniere del Perugia non può fallire un facile tap-in. Al 28′ arriva anche il raddoppio degli ospiti con Giorgetti bravo a girarsi all’interno dell’area di rigore. Passano due minuti e Nuti, appena entrato, colpisce in pieno il palo. Al 43′, però, Nuti raccoglie il lancio sulla sinistra di Falasca e in bello stile realizza il pallonetto del 3-0. Nel finale il Palermo accorcia le distanze con Di Mitri. I biancorossi si aggiudicano il match e i tre punti in palio.

Da segnalare il rientro in campo di Filippo Cottini, costretto a un lunghissimo stop a causa dell’infortunio dell’agosto scorso.

Prossimo impegno per il Perugia Under 17 domenica prossima, 19 febbraio, in casa contro la Lazio capolista.