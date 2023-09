PRESENTATO IL MAIN SPONSOR E LE ALTRE PARTNERSHIP DI MAGLIA￼

Perugia, 27 settembre 2023 – Dopo il lancio del nuovo Home Kit, Away Kit e Third Kit per la stagione 2023/2024 basato su due concetti cardine come tradizione e appartenenza, nella giornata odierna sono state rinnovate ufficialmente le partnership con gli sponsor di maglia e pantaloncino.

A fare gli onori di casa il presidente AC Perugia Calcio Massimiliano Santopadre, il responsabile marketing Valentino Fronduti e il direttore commerciale Stefano Politelli.

Il design della maglia AC PERUGIA CALCIO 1905, prodotta da Frankie Garage, ha protagonista il Grifone che si staglia sullo sfondo, incastonato in un nuovo pattern che padroneggia sul design della maglia. Il girocollo riprende parte del simbolo mitologico di Perugia ed al suo interno è scritto “Eterna malattia”, forte richiamo della tifoseria Umbra. È realizzato con una costina elastica ed è contornato da un bordino biancorosso, anch’esso elastico, che ritroviamo anche sul fondo delle maniche.

La maglia è stata realizzata con un tessuto poliestere/spandex leggero ed elastico e mixato con un tessuto microforato sul retro maglia per garantire una maggiore traspirabilità.

Anche la seconda maglia, bianca, e la terza, blu, seguono il modello di quella rossa. Colorate e sullo stesso design delle altre anche quelle che indosseranno i portieri biancorossi.

Il saluto del Presidente AC Perugia Calcio Massimiliano Santopadre:

“Ringrazio tutti i partner presenti oggi che hanno deciso di darci fiducia anche in un momento sportivo non proprio esaltante ma che testimonia l’appeal che il brand Perugia ha verso l’esterno. Il mio ringraziamento va anche a tutte le altre realtà imprenditoriali che ci sono vicine e condividono con noi lo stesso percorso di sviluppo e interazione commerciale”.

MAIN SPONSOR

Per la stagione sportiva 2023/2024 il nuovo main sponsor AC Perugia Calcio è Vitakraft, già da quattro anni al fianco dei colori biancorossi.

Una partnership che si è rafforzata nel tempo per un’azienda che da oltre 180 anni è leader nella produzione di snack e prodotti per animali da compagnia con un’accurata selezione delle materie prime, controlli qualitativi sistematici e investimenti in ricerca e sviluppo, che contribuiscono ad elevare la qualità del marchio.

Claudio Sciurpa, amministratore delegato Vitakraft Italia SpA:

“Vogliamo fare di più per il Perugia e quale momento migliore per farlo. Sì, proprio nella difficoltà, in una categoria in cui tra l’altro non avevamo mai fatto sponsorizzazioni. Negli ultimi anni siamo stati vicini al presidente e a tutta la squadra e ora lo vogliamo essere ancora di più”.

SECOND SPONSOR

Quest’anno il second sponsor è una novità: Petra 2011.

Un’eccellenza italiana attiva principalmente sul territorio dei Castelli Romani e in tutto il Lazio e da anni leader nella fornitura delle materie prime, posa in opera di pavimentazioni in pietre naturali per esterni e rivestimenti per interni, coniugando cultura e arte. Un’offerta arricchita dalla progettazione e realizzazione del garden design.

Trasparenza, professionalità e qualità delle materie prime sono i perni che contraddistinguono la filosofia aziendale di Petra 2011:

Milena Berardo, amministratore delegato Petra 2011:

“Abbiamo scelto il Perugia perché è una società storica ma anche perché l’Umbria è luogo di storia e di impresa prettamente italiana che porta in giro per il mondo il valore dell’artigianato e del vero Made in Italy. Puntiamo a raggiungere traguardi ambiziosi sia in ambito sportivo che a livello imprenditoriale per creare un indotto commerciale e valorizzare gli artigiani locali“.

BACK SPONSOR

Da tre anni a fianco del Perugia ma da quest’anno ancora più vicini.

Il back sponsor sarà Central Energy, fornitori luce e gas a livello nazionale con un’offerta personalizzata a misura del cliente ma mantenendo sempre un’ottica globale, con i giusti strumenti per un consumo consapevole e con offerte chiare e trasparenti, garantendo condizioni economiche vantaggiose e di risparmio. Un’offerta arricchita da fornitura di stazioni, colonnine di ricarica e impianti fotovoltaici.

Emanuele Antonini, amministratore unico, ha così dichiarato:

“Io e mio fratello Claudio, prima di tutto non siamo imprenditori ma tifosi biancorossi da sempre. La passione ce l’ha trasmessa nostro padre che da 45 anni viene allo stadio. Seguiamo tutte le partite e quindi il nostro attaccamento va oltre la partnership. Il brand Perugia ha sempre il suo fascino e vedere il nostro marchio sulle maglie del Grifo è motivo di soddisfazione”.

SHORTS SPONSOR

Ormai il pantaloncino è esclusiva loro. Per il settimo anno consecutivo sarà ancora Mericat a scendere in campo come shorts sponsor.

A fianco del Grifo dalla stagione 2014/2015 l’azienda Mericat, dell’imprenditore perugino Matteo Perelli, è dal 1965 è un punto di riferimento per la ferramenta e il commercio dei metalli e delle materie plastiche.

Matteo Perelli, titolare Mericat Srl:

“Dico solo una parola: continuità, che significa andare oltre il risultato sportivo. Accostare il nostro marchio al Perugia va al di là di ogni categoria. C’eravamo tre anni fa in Serie C, ci siamo anche oggi”.

La chiusura è con Stefano Politelli, direttore commerciale AC Perugia Calcio:

“Il mio ringraziamento va, non solo ai partner presenti oggi, ma anche a tutti coloro che a prescindere dalla categoria continuano a darci il proprio supporto”.