Perugia, 26 settembre 2023 – Nuova settimana di lavoro per il gruppo biancorosso che è tornato a lavorare per preparare la sfida contro il Sestri Levante, in programma domenica 1 ottobre ore 18:30 al “Curi”.

Seduta di allenamento incentrata su prevenzione e attivazione, a seguire torello tecnico in campo, giochi di posizione e partita. Chiusura con lavoro metabolico.

Mercoledì è in programma una seduta unica, ore 11, aperta al pubblico.