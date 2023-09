PRIMAVERA TIM CUP | PISA-PERUGIA 2-0 – BIANCOROSSI ELIMINATI

Pisa, mercoledì 27 settembre 2023 – ore 15 – campo sportivo Fornacette – 32esimi Primavera Tim Cup

PISA: Vukovic, Baldacci (23’ st Rossi), Bartolini, Saltalamacchia (23’ st Frosali), Gueye, Coppola, Sala (45’ st Doveri), Cannarsa, Casagrande (14’ st Ferrari), Lovo (1’ st Bocs), Raychev. A disp.: Baglini, Ghibaudo, Pucci, Trdan, Dama, Campani. All.: Matteo Innocenti

PERUGIA: Yimga, Lickunas, Falasca, Souare (1’ st Sadetinov), Cottini (1’ st Cicioni), Viti, Prisco, Ambrogi (21’ st Giorgetti), Torri (26’ st Cifuentes), Polizzi, Caprari (21’ st Ciattaglia). A disp.: Belia, Patrignani, Bernacci, Lomangino, Ronchi, Bussotti. All.: Alessandro Formisano

ARBITRO: Fabrizio Ramondino di Palermo (Di Meo – Galasso)

RETI: 10’ pt Raichev (rig.), 16’ pt Sala

NOTE: ammoniti Casagrande e Torri. Espulso al 16’ st Lickunas

PISA – Il Pisa accede ai sedicesimi di finale della Coppa Italia Primavera. I ragazzi di Formisano perdono 2-0 in una gara già indirizzata nei primi minuti con le reti di Raichev e Sala. Nella ripresa Perugia in 10 per l’espulsione di Lickunas.

Ora testa al campionato con l’impegno di sabato 30 settembre in casa contro il Benevento.