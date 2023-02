PISA-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 26^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Pisa di mister Luca D’Angelo, gara in programma venerdì 24 febbraio allo stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani”. Calcio d’inizio alle ore 20:30.

Sarà il signor Alberto Santoro della sezione di Messina a dirigere Pisa-Perugia. A coadiuvarlo gli assistenti Alessio Saccenti di Modena e Alex Cavallina di Parma. Quarto ufficiale sarà Ettore Longo della sezione di Cuneo. Al VAR Davide Ghersini di Genoa, AVAR Matteo Gariglio di Pinerolo.

Il Pisa è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare (2V, 2N) di Serie B contro il Perugia; l’ultima volta in cui la squadra toscana ha registrato una striscia d’imbattibilità più lunga contro gli umbri è stata nel periodo tra 1947 e 1969, nelle prime cinque sfide (4V, 1N) tra le due squadre nella competizione.

Il Pisa ha conquistato i tre punti nella gara d’andata di questo campionato contro il Perugia (successo per 3- 1) e potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro gli umbri per la prima volta in Serie B dalla stagione 1967/68.

Dall’arrivo di Luca D’Angelo (inizio ottobre 2022), il Pisa ha raccolto 33 punti, frutto di otto vittorie e nove pareggi (2P): nel periodo, soltanto il Frosinone ne ha messi assieme di più (43). Inoltre, sempre nel parziale, i nerazzurri hanno collezionato nove pareggi: nessuna avversaria ne conta di più (nove anche il Südtirol).

Dal ritorno di Fabrizio Castori (22 ottobre 2022 vs la Reggina) il Perugia ha raccolto 25 punti frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Il Perugia ha segnato 18 gol nelle ultime nove gare di campionato, per una media di due reti a match, dopo che in tutte le precedenti 16 di questo torneo ne aveva realizzate soltanto 10, ovvero 0.6 a incontro.

Il Pisa è la squadra che ha realizzato più gol su rigore nella Serie B 2022/23: otto (sugli otto assegnati), compresi gli ultimi due, contro Reggina e Venezia; sei di questi sono stati trasformati in gare casalinghe.

Ettore Gliozzi ha preso parte a 10 gol (9 reti, un assist) in questo campionato: -1 dal record personale di partecipazioni in un singolo torneo di Serie B (11, 9+2, nel 2021/22 con il Como); inoltre, l’attaccante del Pisa ha trovato il gol nelle ultime due sfide e potrebbe segnare per tre match consecutivi per la prima volta in carriera in Serie B.

Gregorio Luperini ha firmato una doppietta nell’ultimo turno di campionato contro la Ternana: tanti gol quanti quelli realizzati dal centrocampista del Perugia in tutte le precedenti 21 presenze nella Serie B in corso.