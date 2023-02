BOLLETTINO MEDICO

Perugia, 23 febbraio 2023 – AC Perugia Calcio comunica che nella giornata di mercoledì 22 febbraio Gabriele Angella è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti che hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo soleo della gamba destra;

– Emmanuel Ekong sta svolgendo cure fisioterapiche per una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro;

– Giuseppe Di Serio ha svolto lavoro personalizzato per trauma distorsivo alla caviglia sinistra con interessamento capsulo-legamentoso;

– per Damiano Cancellieri e Aleandro Rosi seduta di lavoro in palestra, entrambi per un risentimento muscolare adduttorio;

– seduta di lavoro differenziato per Marco Olivieri per un affaticamento muscolare al flessore sinistro.