PISA-PERUGIA | ARBITRA SANTORO DI MESSINA, AL VAR GHERSINI DI GENOVA

Perugia, 22 febbraio 2023 – Sarà il signor Alberto Santoro della sezione di Messina a dirigere Pisa-Perugia, gara valida per la 26^ giornata del campionato di Serie BKT in programma venerdì 24 febbraio 2023 alle ore 20:30 allo stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani”.

A coadiuvarlo gli assistenti Alessio Saccenti di Modena e Alex Cavallina di Parma. Quarto ufficiale sarà Ettore Longo della sezione di Cuneo. Al VAR Davide Ghersini di Genoa, AVAR Matteo Gariglio di Pinerolo.

2 precedenti con lui (2 pareggi). Quest’anno 6 gare in Serie A, 4 gare in Serie B, 1 in Coppa Italia.