PERUGIA-TERNANA | DA LUNEDI AL VIA LA VENDITA BIGLIETTI

Perugia, 10 febbraio 2023 – AC Perugia Calcio comunica che la vendita dei tagliandi per Perugia-Ternana (in programma sabato 18 febbraio ore 16:15) inizierà lunedì 13 febbraio alle ore 16 SOLO nelle ricevitorie abilitate (il cui elenco verrà comunicato nella mattinata di lunedì) e presso la biglietteria dello stadio.

NON è abilitato l’acquisto da casa.

È fatto divieto l’acquisto dei tagliandi per i residenti nella provincia di Terni;

La biglietteria osserverà i seguenti orari:

Lunedì ore 16-19;

Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì ore 10-13 e 16-19;

Sabato (orario verrà comunicato nei prossimi giorni);

SETTORE OSPITI: ogni informazione sul settore ospiti verrà comunicata in seguito