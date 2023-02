FEMMINILE, 9^ GIORNATA | GUALDO WOMEN-PERUGIA 0-6

Perugia, 14 febbraio 2023 – Non conosce ostacoli la marcia del Perugia Women che sul campo parrocchiale “S.Antonio” di Gualdo Tadino ottiene la nona vittoria in campionato, in altrettante partite, battendo per 6-0 il Gualdo Women.

Come contro la Nestor anche questa gara viene sbloccata nei primi minuti, anzi dopo pochi secondi, con Noemi Paolini che di testa, su calcio d’angolo, non lascia scampo al portiere avversario Antoniacci. La gara viene sempre condotta dalle ragazze biancorosse ma il primo tempo si chiude in vantaggio solo di una rete.

Nella ripresa il predominio biancorosso trova concretezza e in sequenza vanno in gol Gwiazdowska, Cappelletti, Ciferri, Pierotti e Piselli per il definitivo 6-0 finale.

Un gruppo quello biancorosso che gara dopo gara dimostra compattezza e unione entrando in campo con determinazione e fame di vittoria. Vittoria che permette di salire a quota 27 e mantenere invariato il distacco dalla diretta inseguitrice, il Vivi Altotevere Sansepolcro, che insegue con 20 punti.

Prossimo impegno domenica prossima in casa contro la Ducato Spoleto.

Questa la formazione schierata da mister Grilli: Antonelli, Serluca, Ciferri, Codignoni (35′ st Temperini), Bovini (28′ st Napoleoni), Cappelletti, Bortolato, Paolini (22′ st Venturini), Pierotti, Annibaldi (10′ st Piselli), Gwiazdowska (33′ st Gigliarelli). A disp.: Curti, Carocci, Cerquetelli, Gigli.