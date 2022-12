PERUGIA-SPAL | I NUMERI DELLA SFIDA

Il Perugia nella 16^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà la Spal di mister Daniele De Rossi nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 15.

A dirigere l’incontro sarà il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti. A coadiuvarlo gli assistenti Luca Mondin di Treviso e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Quarto ufficiale sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Al VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Lorenzo Maggioni di Lecco.

Il Perugia è imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide (3V, 1N), contro la SPAL in Serie B, incluse le due dello scorso campionato (1V, 1N).

La SPAL ha subito gol in sette delle otto trasferte contro il Perugia in Serie B, incluse tutte le ultime sei.

Il Perugia ha vinto l’ultima gara casalinga (1-0 vs Genoa); negli ultimi tre anni solari (dal 2020 in avanti), i biancorossi hanno vinto due match interni di fila in Serie B soltanto lo scorso maggio, contro Parma e Monza.

La SPAL ha raccolto due punti nelle ultime quattro trasferte, senza mai segnare, e potrebbe restare per cinque gare fuori casa di fila senza gol per la prima volta dal 1993 in Serie B.

La SPAL ha perso le ultime tre sfide di campionato, incassando almeno due gol in ciascuna di queste; la squadra emiliana non subisce quattro ko di fila in Serie B dal giugno 1982.

La prima delle tre reti di Marcos Curado in Serie B è arrivata in SPAL-Perugia 1-2 del 1° novembre 2021, gara in cui aprì le marcature per i perugini.

L’ultima marcatura di Christian Kouan in Serie B è arrivata proprio in Perugia-SPAL 1-1 del 16 marzo scorso.

Andrea Beghetto ha fatto il suo esordio in Serie B proprio con la maglia della SPAL il 27 agosto 2016 (in trasferta contro il Benevento), collezionando complessivamente 13 presenze in quel campionato (2016/17) durante il quale servì ben nove assist: record personale in una singola stagione nel torneo.

Nella passata stagione Federico Melchiorri ha collezionato 27 presenze, segnato cinque reti e servito due assist in Serie B con la maglia della SPAL.

Gabriele Moncini ha realizzato tre gol di testa finora in campionato (incluse le sue due reti nell’ultima partita contro il Modena), nessun giocatore di Serie B ha fatto meglio.

Alessandro Murgia ha giocato quattro partite in Serie B nella passata stagione con la maglia del Perugia, in prestito dalla SPAL.

Federico Melchiorri è a sole due reti dall’eguagliare lo score realizzativo dello scorso campionato (cinque gol in 27 presenze).

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.