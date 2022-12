Perugia, 6 dicembre 2022 – Un pomeriggio a dir poco bagnato quello trascorso al centro sportivo “Paolo Rossi”.

La pioggia non ha dato tregua al gruppo biancorosso che dopo una prima parte di lavoro in palestra è sceso in campo per preparare la sfida di giovedì contro la Spal.

Mercoledì unica seduta al mattino (porte chiuse).