FEMMINILE | CIANCALEONI CONVOCATA IN UNDER 15 FEMMINILE

Perugia, 7 dicembre 2022 – Elena Ciancaleoni, calciatrice biancorossa dell’Under 15, è stata convocata dal selezionatore dell’Under 15 femminile del Settore Giovanile Scolastico Viviana Schiavi per uno stage che si svolgerà a Tirrenia dal 7 al 10 dicembre.

Della selezione fanno parte 30 ragazze in rappresentanza, tra le altre, di Milan, Juve, Inter, Roma, Fiorentina e appunto Perugia.

Perugia che in questo fine settimana riposa (è in programma il raduno della Rappresentativa regionale umbra femminile) e si prepara per il recupero della prossima settimana contro il ViviAltotevere Sansepolcro, match rinviato lo scorso weekend causa impraticabilità di campo.

Impegni casalinghi invece sia per l’Under 17 che per l’Under 15 rispettivamente contro il Latina e la Vis Alatri, entrambe sabato 10 dicembre.