“NESSUN PROBLEMA CON CASTORI, INSIEME AL DS CREDIAMO ciecamente nel lavoro che stiamo facendo”

Perugia, 8 marzo 2023 – Alcuni passaggi della conferenza odierna tenuta dal presidente Massimiliano Santopadre.

“Quando leggo che io e il mister non andiamo d’accordo rimango deluso perché ancora c’è gente che tende a destabilizzare l’ambiente quando non c’è nessun motivo per farlo. Non c’è nessun problema tra me, il mister e il direttore sportivo Castagnini, crediamo ciecamente nel lavoro che stiamo facendo’.

“Sono convinto che Castori ci porterà alla salvezza. Malgrado il mister sia nel calcio da tantissimi anni è un essere umano e ha bisogno di sentirsi amato. Se io oggi decidessi di cambiare allenatore andrei a cercare proprio Castori“.

“ll derby non lo abbiamo vinto a caso, lo abbiamo vinto perché c’era uno stadio meraviglioso che non vedevamo da anni tra covid e problematiche varie. È il momento di venire allo stadio. Abbiamo bisogno che la gente ci spinga verso l’obiettivo. Riempiamo di nuovo il Curi perché la nostra salvezza passerà da lì. Facciamo tutti un sacrificio, ci dovete aiutare“

Qui sotto il video completo