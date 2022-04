PERUGIA-PISA | ARBITRA MASSA DI IMPERIA, AL VAR FOURNEAU DI ROMA 1

Perugia, 7 aprile 2022 – Sarà Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere Perugia-Pisa , gara valida per la 34 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma domenica 10 aprile alle ore 18 presso lo stadio “Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale sarà Simone Galipò della sezione di Firenze. Al Var Francesco Fourneau di Roma 1, AVAR Francesco Fiore di Barletta.

Nessun precedente con lui. Internazionale, quest’anno 19 gare di cui 3 in Champions League, 1 in Europa League e 1 in Conference League, 10 in Serie A e 4 in B.