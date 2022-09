IL PERUGIA CALCIO RICORDA GIGI AGNOLIN

Perugia, 29 settembre 2022 – Esattamente 4 anni fa ci lasciava all’età di 75 anni Luigi Agnolin , ex Direttore Generale biancorosso dal 2011 al 2013.

È stato uno dei migliori fischietti degli anni ’80 anche a livello internazionale. Ha diretto due edizioni del Mondiale (1986, dove venne eletto come miglior fischietto della competizione, e 1990), una finale di Coppa delle Coppe (Ajax-Lokomotiv Lipsia del 1987, vinta dagli olandesi con gol di Van Basten) e 226 partite in Serie A. Diresse anche la finale di Coppa dei Campioni nel 1988 tra PSV e Benfica, anche questa vinta dagli olandesi. In seguito, dopo il ritiro, è stato anche designatore ufficiale e dirigente sportivo.

AC Perugia Calcio lo ricorda con commozione e affetto!