PERUGIA-PARMA | MATCH DAY

Simone Santoro ci ha raccontato qualche curiosità e come sempre vi alleghiamo il suo poster da staccare e conservare. I numeri di Perugia e Parma ci spiegano alcune caratteristiche delle due squadre.

Carlo Giulietti in “Schegge di Grifo” racconta la grande giornata dello spareggio di Foggia. E poi le nostre Under 13 e Under 12 che hanno sfidato i pari età della Juventus e il resoconto dell’Academy Cup 2022 appena conclusa. A chiudere l’intervista a Giovanni Pisticchia, titolare di Sisas.