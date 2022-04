TERNANA-PERUGIA | INFO SETTORE OSPITI

Perugia, 23 aprile 2022 – Secondo quanto disposto dalla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n.15/2022 ed alle decisioni prese dal Gruppo Operativo Sicurezza di Terni, nonché dalle norme federali e statali, attualmente vigenti, in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (con specifico riferimento al Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare professionistiche della stagione sportiva 2021/2022, del 30 marzo u.s.), Vi forniamo di seguito le informazioni riguardanti la vendita dei tagliandi per il settore destinato alla tifoseria ospite: