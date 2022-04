Avanti Tutta e Perugia Calcio in festa ad Elce presso il murales dedicato al Grifo

Perugia, 22 aprile 2022 – Giornata di festa ad Elce, quella di domenica 24 aprile, per la Fondazione Avanti Tutta e per il Perugia Calcio. Un pomeriggio all’insegna della convivialità e della socialità, ma anche di quella sana passione per lo sport e per il Grifo, che Leo aveva. Accanto a ciò, sempre domenica 24 aprile, in mattinata Avanti tutta parteciperà alla Marcia della Pace, in segno di vicinanza e solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina, ma anche tutte le guerre ancora in corso.