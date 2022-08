PERUGIA-PARMA | ARBITRA SERRA DI TORINO, AL VAR LA PENNA DI ROMA 1

Perugia, 17 agosto 2022 – Sarà Marco Serra della sezione di Torino a dirigere Perugia-Parma , gara valida per la 2^ giornata di campionato Lega Serie BKT, in programma sabato 20 agosto alle ore 20:45 presso lo stadio “Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Marco Ceccon di Lovere e Federico Longo di Paola. Quarto ufficiale sarà Andrea Ancora della sezione di Roma 1. Al Var Federico La Penna di Roma 1, AVAR Pasquale De Meo di Foggia.

10 precedenti con lui (4 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte). 11 gare in A, 98 in B, 9 in Coppa Italia. Una gara in questa stagione (Monza-Frosinone, 3-2 Coppa Italia).